Во Франции стартовала сборка уникального термоядерного реактора

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Ключевую роль в реализации масштабного проекта играет Россия.

Фото, видео: Открытые источники, 5-tv.ru

Во Франции стартовала сборка уникального термоядерного реактора. Это проект будущего. Ученые собираются получить мощнейший и безопасный источник энергии, который позволит решать глобальные экономические задачи.

Проект ИТЭР экспериментальный, международный. Тридцать пять стран-участниц, все вносят свой вклад. Но ключевую роль в реализации проекта играет Россия.

«Международное сотрудничество. Оно сегодня на очень высоком уровне на этом проекте. Показывает единение мира. Научная дипломатия на полном ходу. Очень важно понимать, что термоядерная энергия — очень чистая энергия. Это искусственное солнце, зажженное в земных условиях. Фактически вы зажигаете плазму, которую ничем не удержать, поэтому нашими учеными было придумано магнитное удержание плазмы», — пояснил президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По масштабам ИТЭР можно сравнить с МКС или Большим адронным коллайдером. России поручено поставить 25 высокотехнологичных систем для будущей установки. Запустить это искусственное солнце планируют к концу 2025 года.

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