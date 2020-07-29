Во Франции стартовала сборка уникального термоядерного реактора
Ключевую роль в реализации масштабного проекта играет Россия.
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Фото, видео: Открытые источники, 5-tv.ru
Во Франции стартовала сборка уникального термоядерного реактора. Это проект будущего. Ученые собираются получить мощнейший и безопасный источник энергии, который позволит решать глобальные экономические задачи.
Проект ИТЭР экспериментальный, международный. Тридцать пять стран-участниц, все вносят свой вклад. Но ключевую роль в реализации проекта играет Россия.
«Международное сотрудничество. Оно сегодня на очень высоком уровне на этом проекте. Показывает единение мира. Научная дипломатия на полном ходу. Очень важно понимать, что термоядерная энергия — очень чистая энергия. Это искусственное солнце, зажженное в земных условиях. Фактически вы зажигаете плазму, которую ничем не удержать, поэтому нашими учеными было придумано магнитное удержание плазмы», — пояснил президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
По масштабам ИТЭР можно сравнить с МКС или Большим адронным коллайдером. России поручено поставить 25 высокотехнологичных систем для будущей установки. Запустить это искусственное солнце планируют к концу 2025 года.
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