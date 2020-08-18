Внук Пугачевой экстремально «медитирует» на скейте — видео

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Алина Потёмкина
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Никита Пресняков привел в восторг поклонников своей ловкостью и грацией движений.

Фото, видео: Instagram @npresnyakov

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал подписчикам, как катается на скейтборде на рампе. В Instagram молодой человек выложил ролик, в котором проделывает на доске различные трюки, требующие большой сноровки и хорошей координации движений.

«Моя медитация», — шутливо подписал видео Пресняков.

Instagram @npresnyakov

Поклонники пришли в восторг от хобби внука Примадонны. Многие даже признавались, что завидуют его таланту, ведь далеко не каждый может достигнуть успехов в таком травмоопасном виде досуга.

«Это видео можно смотреть бесконечно»

«С такой легкостью катаешься, круто»

«Ого! Тоже так хочу!»

«Классно, здорово — всех вам благ и успехов во всем!»

«Да, у каждого своя медитация», — писали фанаты.

Внук Пугачевой любит баловать поклонников оригинальными кадрами. Нередко он это делает в компании жены Алены Красновой. Так, как писал ранее 5-tv.ru, недавно молодые супруги показали, как повторили образы главных героев фильма Феллини.

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