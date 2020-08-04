Фото: внук Пугачевой с женой повторили образы главных героев фильма Феллини

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова повторили образы главных героев фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Музыкант и модель приняли участие в необычной фотосессии, цель которой — выбрать любой итальянский образ и попытаться воспроизвести его по аналогии с оригиналом.

Результаты съемки жена внука Аллы Пугачевой выставила на суд общественности в своем аккаунте в Instagram. На фото с эффектом «сепия» 29-летний Никита Пресняков и 23-летняя Алена Краснова позируют в образах главных героев картины итальянского кинематографиста — журналиста Марчелло Рубини и кинодивы Сильвии, которых сыграли Марчелло Мастроянни и Анита Экберг.

«Как мы вам в образе Марчелло Рубини и роковой Сильвии? Наша репродукция сцены из кинофильма La Dolce Vita, 1960», — написала Алена Краснова.

Instagram @alenaakrasnova

Жена Никиты Преснякова призналась, что некоторое время назад была увлечена итальянским кино. Когда она решила поддержать акцию «ИТАизоляция», то вспомнила об одном из первых фильмов Федерико Феллини. Алена Краснова вместе с мужем решили воплотить сцену именно из этой драмы, чтобы попытаться выиграть билеты в Италию.

Подписчики модели отметили, что снимок получился достаточно чувственным и романтичным.

«Ну, пупсики же!»

«Красивая пара!»

«Невероятно чувственно и романтично у вас получилось»

«Образ Марчелло шикарен!»

«М-м-м, какая Сильвия!» — комментируют юзеры.

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