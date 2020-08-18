«Я застрелю вас»: мужчина угрожал убийством дипломатам РФ в Нью-Йорке

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Полицейские задержали агрессора, но через какое-то время вновь отпустили.

«Я застрелю вас»: мужчина угрожал убийством дипломатам РФ в Нью-Йорке

Фото: Wikimedia.org

Неизвестный мужчина на протяжении недели бросал камни в консульство РФ, расположенное в Нью-Йорке, пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство. Атаке, которая продолжалась с 10 по 16 августа, подверглись и автомобили дипломатов, стоявшие на служебной парковке.

По словам представителя генконсульства, агрессор выкрикивал угрозы на английском языке в адрес сотрудников. Его слова: «я застрелю вас», «я убью вас».

Полицейские задержали мужчину 10 августа, но вскоре выпустили и он продолжил атаку.

Его гражданство неизвестно. В генконсульстве РФ выразили беспокойство тем, что со стороны правоохранителей не были предприняты достаточные меры для того, чтобы оградить сотрудников дипмиссии от агрессивного гражданина. Там также выразили надежду на то, что подобные неприятные инциденты не повторятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в служебном автомобиле российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок.

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