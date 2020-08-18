«Могу убить»: Кудрявцева честно рассказала о тяготах семейной жизни

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Алина Потёмкина
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По словам ведущей, утро — не самое приятное время суток для ее домочадцев.

Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева посетовала на будни семейной жизни. В Instagram она выложила фото идеальной семьи — муж режет на кухне фрукты, счастливая жена с чашкой кофе ему улыбается, на заднем плане резвятся дети. О такой красивой картинке остается только мечтать, призналась ведущая и описала свое «доброе утро».

«На деле я выползаю невыспавшаяся из спальни, злая как собака, бреду угрюмо на кухню, в уме просчитывая, что готовить всем. И если меня потревожить первые 15 минут — могу убить. Девчули, у вас как на картинке, я надеюсь?» — обратилась к подписчицам Кудрявцева.

Instagram @leratv

Поклонницы принялись рассказывать, как у них протекает семейная жизнь. Были и те, кто заверял, что живут как в сказке, но большинство все-таки признавали — утром их лучше не трогать.

«Пока не выпью кофе, никто есть не будет»

«Мой муж с утра даже со мной на „вы“ здоровается. Я готова всех порвать первые полчаса»

«То же самое. Лучше утром вообще даже не разговаривать со мной», — рассказывали подписчицы.

Свои пять копеек решила вставить Анфиса Чехова. Она похвасталась идеальным утром, правда, с одной оговоркой.

«У меня да! Только без мужа», — написала ведущая.

Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Это ее третий брак, в котором она родила дочь Марию. От первого брака у нее есть уже взрослый сын Жан. Ведущая часто делится с поклонниками первыми достижениями своей малышки. Так, 5-tv.ru рассказывал, как дочь Кудрявцевой впервые самостоятельно убрала свой горшок, чем ее звездная мама не преминула похвастаться.

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