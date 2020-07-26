«Хочу, чтоб об этом знали все»: Кудрявцева поделилась интимными подробностями о дочери
Наследнице телеведущей нет еще и двух лет, а она уже вовсю стремится стать независимой.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась подписчикам в Instagram новым достижением своей почти двухлетней дочери Марии. Маленькая наследница звезды стала справляться с первыми обязанностями — убирать за собой ночной горшок.
«Сегодня Мария Игоревна изволила сама вымыть свой горшок. И да, я хочу, чтоб об этом знали все мои 3,8 миллиона подписчиков. Ибо не фиг!» — написала Кудрявцева.
Пост она сопроводила фото дочурки, которая с хитрющим выражением лица замерла возле дерева.
Поклонники в большинстве порадовались вместе с телеведущей.
«Правильно, Лера, не боги горшки обжигают. И все человеческое ей (Маше) не чуждо»
«Хитрюга»
«Это самая лучшая новость сегодняшнего дня!»
«В шоке от Марии»
«Хорошо вымыла? Молодец в любом случае», — отмечали фанаты.
Ранее 5-tv.ru показывал, как Кудрявцева с дочкой примерили одинаковые купальники.
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