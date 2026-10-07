«Восемь лет не получалось»: Алексей и Елена Потехина вымолили второго ребенка

Алексей и Елена Потехины восемь лет не могли зачать второго ребенка

Елена Потехина, жена сооснователя группы «Руки Вверх!» Алексея Потехина, призналась, что планирует четвертого ребенка. По собственным словам, ныне многодетная восемь лет не могла забеременеть, но в итоге мечта исполнилась.

«Ну, все в процессе. Как Бог даст, я считаю так, свыше только дети даются на самом деле. У нас восемь лет не получалось», — сказала Елена Потехина на премьере фильма «Руки вверх! 2».

Алексей Потехин был женат дважды. С первой супругой Ириной Томиловой он познакомился в рамках коллектива «Руки вверх!»: девушка работала в группе танцовщицей и бэк-вокалисткой. В апреле 2002 года они узаконили отношения. Два года пара безуспешно пыталась завести ребенка. Ходили слухи, что у Ирины случился выкидыш, после чего врачи сообщили о невозможности иметь детей. Потехин и Томилова эту информацию отрицали, но в итоге расстались.

Второй раз музыкант женился 12 сентября 2009 года. В этот день также сочетались браком фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская, поэтому пресса не уделила внимания свадьбе Потехиных. Елена не имела отношения к шоу-бизнесу. Она получила ветеринарное образование в академии имени Скрябина, но позже выучилась на визажиста и сменила профессию. Сотрудничала с компаниями «Наше кино» и «Амедиа Продакшн», была стилистом нескольких телепроектов, работала в свадебном агентстве.

В марте 2010 года у пары родилась дочь Мария. Спустя десять лет на свет появилась вторая дочь, Дарья. В 2022 году семья пополнилась сыном Федором, Потехин впервые присутствовал при родах. В интервью он признавался, что любит проводить время с родными, играть с детьми и баловать и готовить для них.

Ранее в интервью 5-tv.ru Елена Потехина заявила, что супруг посетил премьеру фильма «Руки Вверх! 2» только после ее уговоров и старался держаться подальше от камер. Артист признался, что не любит повышенного внимания. В зале он оказался в неловкой ситуации: на сцене в это время выступал его бывший партнер Сергей Жуков. Потехин поспешил занять место и почти не смотрел в сторону сцены.

После распада коллектива в 2006 году их карьеры сложились по-разному. Жуков продолжил выступать с группой под прежним названием, а Потехин создал собственный коллектив и гастролировал с ретропрограммой. В последние годы вокруг музыканта появлялись слухи о проблемах с алкоголем.

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