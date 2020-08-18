Александр Ревва показал, как преображается в «бабушку легкого поведения» — фото

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Татьяна Меркер
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Актер работает над третьей частью полюбившейся зрителям комедии.

Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov

Российский шоумен и комедийный актер Александр Ревва продемонстрировал фанатам свое перевоплощение для фильма «Бабушка легкого поведения», в котором играет главную роль.

«Трансформация» в боевую старушку занимает у актера значительное время. Над образом трудится команда гримеров и костюмеров, чей процесс работы знаменитость показал в серии селфи своего Instagram-аккаунта.

«Проснулся, потянулся, гримернулся, улыбнулся», — шутливо подписал публикацию Ревва.

Instagram @arthurpirozhkov

Поклонники актера, в нетерпении ждущие продолжения одноименного фильма, с юмором похвалили красоту бабушки.

«Мадам, вы великолепны»;

«Воу, какая чика»;

«Бабуля-красотуля», — писали поклонники.

Первая часть комедии «Бабушка легкого поведения» вышла на экраны в 2017 году и была встречена зрителями весьма положительно. Успех и большие кассовые сборы предрекли продолжение картины. Уже в 2019 году вышла вторая часть фильма, которая также была оценена по достоинству.

В данное время идут съемки третьей части франшизы, которая будет называться «Прабабушка легкого поведения». Предположительно, фильм выйдет на экраны в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин высмеял образ Реввы с усами.

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