Ученые допустили существование жизни на Венере

Астробиологи не исключают, что в атмосфере второй по удаленности от Солнца планеты могла зародиться жизнь, сообщает журнал Astrobiology. По мнению сотрудников Массачусетского технологического института, жизнь на Венере возможна, поскольку раскалена только поверхность ее атмосферы.

Ранее считалось, что оболочка планеты полностью горячая: ее температура составляет приблизительно 460 градусов по Цельсию. Но, как считают ученые, такая температура сохраняется только у поверхности Венеры, а в так называемых венериных облаках на высоте около 50-60 километров существует зона с благоприятными условиями — около 50-60 градусов. А это делает слой атмосферы вполне пригодным для зарождения жизни, поскольку на плане есть вода.

Также ученым удалось выяснить, что некоторые одноклеточные микроорганизмы, например, кишечная палочка или дрожжи, способны развиваться в агрессивной среде: в водороде, смеси азота с углекислым газом и гелии. А значит, бактерии могут спокойно развиваться в атмосфере, которую ранее ученые считали неподходящей для существования жизни.

И хоть уровень кислотности окружающей среды на Венере слишком низкий и питательные вещества в таких условиях не могут сохранять стабильность, ученые не оставляют надежд обнаружить на планете следы жизни. Это возможно, в том числе, благодаря особенной форме метаболизма, которая могла резвиться на Венере.

Ранее 5-tv сообщил, каким был пик метеорного потока Персеиды в 2020 году.