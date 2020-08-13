Видео: каким был пик метеорного потока Персеиды в 2020 году?

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Анастасия Шадская
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В ночь с 12 на 13 августа в разных уголках планеты можно было увидеть самый мощный звездопад в году.

Видео: каким был пик метеорного потока Персеиды в 2020 году?

Фото: ТАСС / ZUMA Wire

Минувшей ночью по всей планете тысячи восхищенных жителей разных стран обратили свой взор к небу. Их внимание привлек метеорный поток Персеиды, каждый год появляющийся в августе со стороны созвездия Персея.

 
 
 
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Публикация от Ryan Cox (@coxitron)

Для астрономов это явление почти банально — Земля попадает в шлейф пылевых частиц от кометы Свифта-Таттла, мельчайшие частички которых сгорают в атмосфере, образуя настоящий звездопад. Но для обывателей это невероятной красоты зрелище, наблюдать за которым лучше всего вдали от освещенных ярким светом мегаполисов.

 
 
 
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Публикация от Shawn T. & Dobby the House Dog (@shawnanddobbysworld)

Сразу после рассвета в социальных сетях появилось огромное число видео, на которых запечатлен звездный дождь. Большинство сетовало, что невооруженным глазом сложно оценить мощь и величие метеорного потока, хотя он и остается красивым. Но современные технологии помогли создать массу таймлапсов — ускоренных видео.

 
 
 
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Публикация от Wanda Easton (@wandak)

Очень много записей опубликовали жители северных штатов Америки и канадских провинций Альберта и Онтарио. Они позволили вновь в полной мере ощутить, как прекрасны были «падающие звезды», которые вернутся к Земле только через год.

 
 
 
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Публикация от hunny trivedi (@theblue_eyedsoul)

Ранее 5-tv.ru писал, как метеоритный поток Персеиды повлиял на историю человечества.

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