ЭИСИ создал новый портал российских региональных практик

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Молодцова Анна
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На данной платформе размещаются самые интересные и эффективные проекты, предложенные главами субъектов РФ.

ЭИСИ создал новый портал российских региональных практик

Фото: www.globallookpress.com / Felix Zahn/photothek.net via www

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) запустил новый портал российских региональных практик. Платформа создана для размещения наиболее интересных и эффективных проектов, инициируемых главами субъектов РФ.

По словам директора Департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, данный портал был запущен с целью широкого освещения существующих инициатив.

«Это удобный инструмент для тиражирования успешного опыта, обеспечения прозрачности работы институтов власти, продвижения инновационных управленческих механизмов», — заявила она во время презентации портала на пресс-конференции «Уроки COVID-19: тренды региональных управленческих технологий» в ТАСС.

На платформе приводится ежедневный мониторинг мер по противодействию коронавирусной инфекции, а также наиболее эффективные решения по самым актуальным направлениями деятельности. На основе мониторинга региональных управленческих практик формируется еженедельный пул лучших кейсов субъектов Российской Федерации, которых насчитывается уже более 12 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ВОЗ призвали больше не вводить ограничений из-за пандемии.

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