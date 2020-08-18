ЭИСИ создал новый портал российских региональных практик
На данной платформе размещаются самые интересные и эффективные проекты, предложенные главами субъектов РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Felix Zahn/photothek.net via www
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) запустил новый портал российских региональных практик. Платформа создана для размещения наиболее интересных и эффективных проектов, инициируемых главами субъектов РФ.
По словам директора Департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, данный портал был запущен с целью широкого освещения существующих инициатив.
«Это удобный инструмент для тиражирования успешного опыта, обеспечения прозрачности работы институтов власти, продвижения инновационных управленческих механизмов», — заявила она во время презентации портала на пресс-конференции «Уроки COVID-19: тренды региональных управленческих технологий» в ТАСС.
На платформе приводится ежедневный мониторинг мер по противодействию коронавирусной инфекции, а также наиболее эффективные решения по самым актуальным направлениями деятельности. На основе мониторинга региональных управленческих практик формируется еженедельный пул лучших кейсов субъектов Российской Федерации, которых насчитывается уже более 12 тысяч.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ВОЗ призвали больше не вводить ограничений из-за пандемии.
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