ЭИСИ создал новый портал российских региональных практик

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) запустил новый портал российских региональных практик. Платформа создана для размещения наиболее интересных и эффективных проектов, инициируемых главами субъектов РФ.

По словам директора Департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, данный портал был запущен с целью широкого освещения существующих инициатив.

«Это удобный инструмент для тиражирования успешного опыта, обеспечения прозрачности работы институтов власти, продвижения инновационных управленческих механизмов», — заявила она во время презентации портала на пресс-конференции «Уроки COVID-19: тренды региональных управленческих технологий» в ТАСС.

На платформе приводится ежедневный мониторинг мер по противодействию коронавирусной инфекции, а также наиболее эффективные решения по самым актуальным направлениями деятельности. На основе мониторинга региональных управленческих практик формируется еженедельный пул лучших кейсов субъектов Российской Федерации, которых насчитывается уже более 12 тысяч.

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