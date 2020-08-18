В ВОЗ призвали больше не вводить режим ограничений из-за пандемии COVID-19

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Василий Заика
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Соответствующее заявление сделала главный эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове.

Фото, видео: Globallookpress / Liu Qu, Elena Di Vincenzo; Известия / Дмитрий Коротаев, Кристина Кормилицына, Chen Junxia, MOD Russia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове призвала власти государств больше не вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, сообщает «МедикФорум».

По мнению специалиста, экономические последствия режима самоизоляции преобладают над условным выигрышем в плане медицины. Мария Ван Керкхове отметила, что при угрозе распространения инфекции вполне достаточно средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции.

Эксперты ВОЗ также критически отнеслись к закрытию школ и переводу детей на удаленный режим обучения, назвав эту меру «поколенческой катастрофой».

Кроме того, представители организации указали, что врачи в момент режима самосохранения не оказывали должного внимания пациентам с онкологией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа доля россиян из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу.

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