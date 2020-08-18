США разрабатывают «рой дронов» для уничтожения российских «Пацирей-С1»

Армия США планирует наладить производство серии безпилотных летательных аппаратов (БПЛА), нацеленных на уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, сообщает The Drive. К подобным относятся, в том числе, ракетные установки «Панцирь-С1»

Дроны, по заявлению американских военных разработчиков, будут работать в команде друг с другом в полуавтономном режиме и смогут действовать по принципу роя насекомых, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Инженеры анонсировали создание беспилотников-камикадзе, приманок, а также машин, осуществляющих радиоэлектронную борьбу. У каждой единицы техники должна быть небольшая масса — до ста килограммов. Кроме того, БПЛА смогут пролетать до 350 километров на скорости до 130 километров в час. На некоторых дронах установят видеокамеры и телеметрические системы.

Предполагается, что скопление беспилотников будет сбивать с толку системы противовоздушной обороны противника, создавая условия для уничтожения.

Ранее 5-tv публиковал видео испытаний дрона-дальнобойщика, разработанного в России.