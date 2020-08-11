Видео испытаний российского логистического дрона-дальнобойщика

В России прошли тесты с участием новейшего отечественного дрона грузоподъемностью более 200 килограммов. Он может летать на 300 километров с полезной нагрузкой и не требует особых условий взлета и посадки. Первые тесты прошли удачно, пишет РИА Новости.

На видео дрон взлетает вверх и свободно перемещается по воздуху. Его размер — 5×3 метра, он моет переносить несколько сотен килограммов грузов и одинаково эффективно работать при разбросе температур в 80 градусов — от -40 до +40 градусов Цельсия. Для развертывания и прогрева потребуется всего час. При этом для посадки ему нужна лишь площадка в 10 квадратных метров, а для вертикального взлета не понадобиться никаких особых условий.

Беспилотник работает на двигателях внутреннего сгорания и может заправляться обычным бензином с октановым числом 95. Цель его создания — организация логистики с удаленными и труднодоступными регионами. Например, дрон мог бы перевозить грузы, почту и товары первой необходимости даже в самые удаленные деревни или на Крайнем Севере, оперативно доставлять туда самое необходимое.

Создателем дрона является руководитель проекта BRAERON Дмитрий Арсентьев. Он полагает, что использование его детища может сократить расходы на логистику грузоперевозок как минимум на треть. Особенный интерес дрон представляет и для отрасли нефтедобычи.

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