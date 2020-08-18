«Обучение через исследования»: в Архангельск вернулись студенты Плавучего университета

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Марина Неруцких
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Учащиеся вместе с представителями российских вузов месяц работали в море на научно-исследовательском судне «Академик Николай Страхов».

«Обучение через исследования»: в Архангельск вернулись студенты Плавучего университета

Фото: Korabli.eu

Национальный проект «Наука», в рамках которого в России работают Плавучие университеты, набирает обороты. Инновационный проект Минобрнауки России — это новое слово в подготовке кадров. В его рамках уже активно развиваются Плавучие университеты в Арктике и на Байкале.

Несколько дней назад в Архангельск вернулось научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов». На его борту находились 35 членов экипажа, среди которых российские ученые и студенты, представители Российской академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова и других вузов. Будущие океанологи, геологи, биологи, географы, химики, физики и представители других направлений в течение месяца в море работали и учились по принципу «Обучение через исследования».

Перспективы Плавучего университета Минобрнауки России уже получили высокую оценку от специалистов морской и нефтегазовой индустрии. Среди индустриальных партнеров Плавучего университета — инновационная научно-техническая компания ООО «ЦМИ МГУ», ООО «РН-Шельф-Арктика» и ООО «Газпромнефть НТЦ».

Инновационный проект, признанный эффективным в подготовке кадров, будет расширяться. Планируется, что программа Плавучего университета в будущем охватит южные и дальневосточные акватории. Кроме того в процесс обучения будут привлечены дополнительные силы из числа международного научного сообщества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нововведениях для школьников и студентов в 2020 году.

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