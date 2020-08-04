Роспотребнадзор готов смягчить антикоронавирусные рекомендации для школ, если улучшится эпидобстановка. Появилась надежда, что учителя и ученики 1 сентября встретятся, как обычно. По крайней мере школы начали готовить линейки ко Дню знаний.

При этом рассчитывают, что до нового года занятия будут проходить все-таки хоть и оффлайн, но с карантинными мерами. А именно — каждый класс — в своем кабинете. Исключения для шести предметов: химия, физика, физкультура, трудовое обучение, технология, ИЗО.

Расписание плавающее — пока у одних уроки — у других — перемена, чтобы не пересекались. Строгий контроль на входе — в каждой школе в сентябре будут дежурить врачи. Насморк или температура — легальный повод пропустить уроки. День Х — 20 августа — тогда Минпросвет и Роспотребнадзор окончательно решат о возвращении в школы. Родители об этом просят.

При этом и дистанционное обучение показало неплохие результаты, по крайней мере ЕГЭ-2020, сдали не хуже, чем обычно. И вот уже депутаты предлагают законом ввести скидки для отличников в вузах на платном обучении, а государство увеличивает число бюджетных мест, на каких специальностях — узнала Александра Невдах.