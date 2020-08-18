От зерна до каравая: Как благодаря нацпроекту удалось повысить качество российского хлеба

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» был инициирован в 2019 году и уже принес ощутимые результаты. В нем принимают участие российские производители и компании, которые занимаются переработкой зерна в муку и выпеканием хлебобулочных изделий.

Как рассказали в АНО «Национальные приоритеты», эксперты оператора нацпроекта из Федерального Центра Компетенций (ФЦК) смогли организовать работу таким образом, что не только повысили количество производимого продукта, но и в значительной мере улучшили его качество. Это удалось сделать благодаря оптимизации бизнес-процессов, внедрению цифровых технологий и повышению эффективности производства. Главным методом специалистов ФЦК стало введение практики бережливого производства.

Так, один из лидеров мукомольно-элеваторной промышленности Краснодарского края КПХ «Тихорецкий» стал участником нацпроекта одним из первых — в конце 2018 года. Благодаря принятым решениям специалистов ФЦК были устранены проблемы, которые затормаживали рост производительности труда на предприятии. Например, за счет выстраивания внутренней логистики сократилось время производства и фасовки 45 тонн муки — на 55%. Если раньше для этого требовалось 29 дней, теперь необходимо 13.

Повышение качества тихорецкой муки сумели оценить и за рубежом: продукция завода экспортируется в Израиль, Китай и Белоруссию.

На предприятии АО «Новгородхлеб» в Великом Новгороде со времени присоединения к нацпроекту в январе 2020 года также произошли изменения. В рамках проекта специалистам удалось сократить количество ненужных перемещений персонала, а также повысить объем производства на 120%. Благодаря принятым мерам продажи основного на потоке продукта — маковой булочки — увеличились вдвое.

Одно из старейших предприятий российских предприятий — Геленджикский хлебозавод ООО «Хлеб-Сервис» — вошло в число участников нацпроекта в 2019 году. За короткий срок выработка изделий в кондитерском цехе увеличилась на 15% — с 51 до 55 килограмм в сутки, а рост производительности труда на потоке увеличился на аналогичный показатель.

В июле 2019 года к нацпроекту присоединился АО «Крымхлеб». За счет внедрения методов бережливого производства в команде предприятия смогли добиться сокращения остатков незавершенного производства в потоке на 33%. Кроме того, увеличилась выработка на 39% в расчете на одного работника.

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