«Калашников» анонсировал «умное ружье» с Bluetooth — видео

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Разработчики представят новинку на форуме «Армия-2020».

Фото, видео: 5-tv.ru

В России создали «умное ружье», которое может синхронизироваться с гаджетами. О своей новой разработке сообщили сотрудники концерна «Калашников».

Промо-ролик они разместили в сети.

Новинка оснащена Bluetooth, камерой, часами и компасом и может передавать данные на мобильный телефон. Для чего все это сделано, разработчики намерены рассказать в конце неделе на форуме «Армия-2020», на котором представят ружье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появилось видео с экспериментальным ручным пулеметом Калашникова.

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