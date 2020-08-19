«Калашников» анонсировал «умное ружье» с Bluetooth — видео
Разработчики представят новинку на форуме «Армия-2020».
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Фото, видео: 5-tv.ru
В России создали «умное ружье», которое может синхронизироваться с гаджетами. О своей новой разработке сообщили сотрудники концерна «Калашников».
Промо-ролик они разместили в сети.
Новинка оснащена Bluetooth, камерой, часами и компасом и может передавать данные на мобильный телефон. Для чего все это сделано, разработчики намерены рассказать в конце неделе на форуме «Армия-2020», на котором представят ружье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появилось видео с экспериментальным ручным пулеметом Калашникова.
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