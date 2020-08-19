В России создали «умное ружье», которое может синхронизироваться с гаджетами. О своей новой разработке сообщили сотрудники концерна «Калашников».

Промо-ролик они разместили в сети.

Новинка оснащена Bluetooth, камерой, часами и компасом и может передавать данные на мобильный телефон. Для чего все это сделано, разработчики намерены рассказать в конце неделе на форуме «Армия-2020», на котором представят ружье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появилось видео с экспериментальным ручным пулеметом Калашникова.