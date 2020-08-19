Петросян скупал однокомнатные квартиры в Москве для хранения антиквариата

Развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко проходит через стадию раздела имущества. Как передает KP.RU, недавно во время разбирательств открылись новые удивительные подробности.

Оказалось, что бывшая семейная пара владеет коллекцией антиквариата, по некоторым оценкам, на полтора миллиарда рублей. Значительная часть этой суммы приходится на старинные книги, которых настолько много, что ради их хранения Петросян был вынужден покупать однокомнатные квартиры в столице.

Однако представители комика утверждают, что эта часть коллекции не достанется Степаненко: бывший муж приобрел раритеты еще до вступления в брак, так что совместно нажитым имуществом они считаться не могут.

Часть букинистической коллекции Петросян выкупил у Евгения Терикова, автора монологов для юмориста. По его словам, коллекция книг действительно огромна и оценивается в очень большие деньги.

« В библиотеке Петросяна более шести тысяч книг. Из них больше половины раньше принадлежали мне. Мой дед коллекционировал книги еще до революции, он был богатым биржевиком. В конце 70-х ко мне в гости зашел Петросян, тогда — молодой конферансье. Увидел книги и загорелся: „Продай!“ Я согласился — ящиками с книгами была заставлена вся моя маленькая квартирка, а Женя произвел впечатление ценителя, книголюба. Имеется опись всех отданных мною томов, ее составил сам Женя. Сейчас самые дешевые экземпляры из этой коллекции оцениваются на черном рынке в сотни тысяч рублей, а самые уникальные — и в миллионы », — рассказал собеседник KP.RU.

Как передает издание, в коллекции юмориста есть действительно уникальные наименования: например, прижизненные издания Пушкина, Льва Толстого или Зощенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Степаненко рассказала, как именно Петросян предложил ей развестись.