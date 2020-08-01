«Я над этим подумаю»: Степаненко рассказала, как Петросян предложил ей развестись

Артистка и юмористка Елена Степаненко была замужем за коллегой по цеху Евгением Петросяном 33 года, когда он попросил у нее развода. Это произошло еще в 2018 году, но только теперь она рассказала несколько деталей о тех днях в эфире своей программы «Еще не вечер!» на канале «Россия 1».

Гостьей передачи Степаненко была актриса Татьяна Васильева, которой и самой пришлось немало пережить в личной жизни — будь то борьба с тяжелой болезнью или расставания с возлюбленными. Строгая в эфире передачи салат, который женщины с юмором назвали «идеальным мужчиной», они делились с друг другом подробностями своего любовного опыта, который у Степаненко не так и велик.

«У меня ничего не было, я 33 года прожила с одним мужиком!» — сказала Степаненко, намекая на брак с Петросяном.

За этим последовало и признание о том, как ее семья с юмористом развалилась из-за его измены с молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой. Оказалось, однажды ночью, накануне ее отлета на долгие гастроли по городам Сибири, она встала выпить воды, и Петросян решился просить развода.

«И мне говорят: „Ты знаешь, я хочу тебе сказать…“, — описала ситуацию Степаненко, которая не смогла сразу отреагировать на такое заявление и вместо этого ответила уклончиво. — Я над этим подумаю».

Лить слезы из-за измены мужа Степаненко не стала. Вместо этого она решила достойно пережить это препятствие на своем жизненном пути. В комментариях к видео многие отметили, что она стала выглядеть моложе и освежила свой имидж, хотя коронная копна рыжих волос все еще при ней.

«Степаненко развод пошел на пользу»;

«Успехов вам и вдохновения»;

«Девочки, Еленочка и Татьяночка, вы красивые всегда, везде и всюду», — написали им в комментариях на YouTube.

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