Средняя зарплата в Петербурге составила более 65 тысяч рублей

Администрация Санкт-Петербурга сообщила, что уровень заработной платы в городе достиг уровня в 65,3 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос сразу на 3,5%, написали на официальном портале Смольного.

Такие данные озвучили на последнем заседании, где подвели итоги социального и экономического развития Петербурга за первое полугодие 2020 года. Там же был озвучен и прогноз для города на предстоящие три года.

Сейчас уровень дохода горожан на треть превышает средние показатели по всей стране. В Смольном указали, что рост зарплат в городе произошел, несмотря на пандемию коронавируса и многочисленные ограничения, введенные в период самоизоляции.

Если на финансовом благополучии петербуржцев это отразилось положительно, то индекс промышленного производства успел упасть на 5,9%. Сильнее всего пострадали непродовольственный сегмент и розничная торговля, где оборот сократился на 13,5% и 8,1% соответственно.

Но есть и отрасли, которые за первое полугодие 2020 года только набрали обороты. Больше всего прибавили производители лекарств и медицинских материалов, химическая и пищевая промышленность. Сети продуктовых магазинов тоже улучшили показатели на 1,7%, а также, неожиданно для многим, смогла достойно пережить период самоизоляции строительная отрасль.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге планируют ужесточить штрафы за парковку на газонах.