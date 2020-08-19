Средняя зарплата в Петербурге составила более 65 тысяч рублей

|
Анастасия Шадская
25

Официально доход жителей Северной столицы на треть выше, чем в среднем по России.

Средняя зарплата в Петербурге составила более 65 тысяч рублей

Фото: ТАСС / Евгений Разумный

Администрация Санкт-Петербурга сообщила, что уровень заработной платы в городе достиг уровня в 65,3 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос сразу на 3,5%, написали на официальном портале Смольного.

Такие данные озвучили на последнем заседании, где подвели итоги социального и экономического развития Петербурга за первое полугодие 2020 года. Там же был озвучен и прогноз для города на предстоящие три года.

Сейчас уровень дохода горожан на треть превышает средние показатели по всей стране. В Смольном указали, что рост зарплат в городе произошел, несмотря на пандемию коронавируса и многочисленные ограничения, введенные в период самоизоляции.

Если на финансовом благополучии петербуржцев это отразилось положительно, то индекс промышленного производства успел упасть на 5,9%. Сильнее всего пострадали непродовольственный сегмент и розничная торговля, где оборот сократился на 13,5% и 8,1% соответственно.

Но есть и отрасли, которые за первое полугодие 2020 года только набрали обороты. Больше всего прибавили производители лекарств и медицинских материалов, химическая и пищевая промышленность. Сети продуктовых магазинов тоже улучшили показатели на 1,7%, а также, неожиданно для многим, смогла достойно пережить период самоизоляции строительная отрасль.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге планируют ужесточить штрафы за парковку на газонах.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:43
Американцев изумила смекалка российских подводников в Северном Ледовитом океане
10:40
Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело о гибели генерала РФ в Сирии
10:35
Тест: Примут ли вас в пятый класс?
10:33
Ученые раскрыли ранее неизвестный механизм инфицирования коронавирусом
10:19
Средняя зарплата в Петербурге составила более 65 тысяч рублей
10:17
Болит ли печень и вредно ли жирное? Профессор развеял мифы о здоровье

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок