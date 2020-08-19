Микки Рурка похоронят в украинском селе

Голливудского актера Микки Рурка после смерти похоронят в маленьком украинском селе Загорцы в Хмельницкой области. Место для последнего пристанища американского лицедея подобрал его персональный ассистент Дмитрий Корнейчук. Об этом написал на странице в Facebook украинский журналист Юрий Гула.

«Эту идею он не оставил!!! И его персональный ассистент Dima Korniychuk прилетел из LA в Загорцы. Место для Микки — выбрано!» — сообщил журналист.

Facebook / yura.gyla

Подробности того, где похоронят артиста, и кому ради этого пришлось «подвинуться», он обещал рассказать в эфире позднее.

О своем желании быть похороненным на Украине Микки Рурк говорил еще в минувшем году. Причиной тому — нежелание актера лежать в земле США. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Микки Рурк выбрал себе место в маленьком селе на Украине.