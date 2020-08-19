Микки Рурка похоронят в украинском селе
Голливудскому актеру уже выдали место на кладбище.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face; ; Facebook / yura.gyla
Голливудского актера Микки Рурка после смерти похоронят в маленьком украинском селе Загорцы в Хмельницкой области. Место для последнего пристанища американского лицедея подобрал его персональный ассистент Дмитрий Корнейчук. Об этом написал на странице в Facebook украинский журналист Юрий Гула.
«Эту идею он не оставил!!! И его персональный ассистент Dima Korniychuk прилетел из LA в Загорцы. Место для Микки — выбрано!» — сообщил журналист.
Подробности того, где похоронят артиста, и кому ради этого пришлось «подвинуться», он обещал рассказать в эфире позднее.
О своем желании быть похороненным на Украине Микки Рурк говорил еще в минувшем году. Причиной тому — нежелание актера лежать в земле США. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Микки Рурк выбрал себе место в маленьком селе на Украине.
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