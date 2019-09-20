Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине

Голливудский актер 66-летний Микки Рурк в интервью украинскому изданию заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы, передает РИА Новости.

«Я говорил Диме (друг и помощник Рурка Дмитрий Корнейчук — Прим. ред.): когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — отметил артист.

Микки Рурк — американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Был номинирован на премию «Оскар». Актерская карьера Рурка началась в 1979 году, а первую крупную роль артист получил в 1983-м.

В последнее время поклонники обеспокоены внешностью актера. Из-за множественных пластических операций актер изменился до неузнаваемости и стал не похож сам на себя.

Ранее агент Микки Рурка прокомментировал его съемки в «Брате-3». О том, что голливудский актер снимется в российском фильме, заявил Стас Барецкий.