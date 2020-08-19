ТОП-6 способов сохранить летний загар надолго

Красивый цвет кожи после теплого летнего солнца, к сожалению, быстро пропадает. Кажется, буквально две-три недели назад вы лежали на пляже и были цвета молочного шоколада, а сегодня — словно белый лист. Согласитесь, немного обидно?

За полезными советами, как сохранить шикарный бронзовый загар надолго, 5-tv.ru обратился к дерматологу и косметологу Татьяне Егоровой. В эксклюзивном интервью эксперт раскрыла ТОП-6 главных секретов, проверенных временем.

Так, по мнению медика, главное запомнить, что наносит непоправимый вред загару. В первую очередь это — баня и горячий душ.

«В жаре верхний слой эпидермиса (кожи — Прим. ред.) распаривается, и все наши красивые клеточки, которые содержат большое количество меланина, пигмента, который обуславливает красивый коричневый загар, начинают слущиваться», — пояснила Татьяна Егорова.

Также строго-настрого запрещено тереть мочалкой тело и лицо, проводить поверхностные и, тем более, глубокие пилинги и лазерные процедуры. Дерматолог напомнила, что после умывания даже легкое касание полотенцем впитает в себя лишнюю воду, но если мы будем вытираться нарочито сильно — велик риск пересушить эпидермис. В результате клетки с темным пигментом исчезнут гораздо быстрее.

«Нужно пользоваться легкими увлажняющими кремами, можно даже использовать спрей „Пантенол“, чтобы наши клеточки наполнялись влагой и как можно дольше оставались на коже», — посоветовала косметолог.

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