Минпросвещения утвердило новые стандарты нагрузки для старшеклассников

Дарья Бруданова
Они начнут действовать со следующего года.

Максим Костенко: объем учебной нагрузки старшеклассников — от 2312 до 2516 часов

Согласно новому регламенту, объем учебных часов старшеклассника за два года составляет от 2312 до 2516 часов. Об этом сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, написало агентство РИА Новости.

Собеседник издания пояснил, что эксперты рассчитали минимальное значение исходя из максимально допустимой нагрузки при пятидневной учебной недели — 34 часа. Максимальное же значение было подсчитано точно по такой же схеме, но с учетом шестидневной учебной недели — 37 часов.

Этой весной стало известно, что в России разработали новый стандарт обучения для 10-11 классов. Благодаря ему школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные. При этом у желающих по-прежнему останется возможность получать углубленные знания в специализированных классах.

По словам Максима Костенко, обновленный регламент начнет действовать в образовательных учреждениях с 1 сентября 2027 года.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал оптимальный срок для обучения в школе. Он считает, что 11 лет — достаточно. В этом вопросе в ближайшем будущем ведомство не планирует ничего менять.

