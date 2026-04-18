Президент Словении назвала ошибкой решение ЕС прекратить диалог с Россией

Мурад Устаров
Мурад Устаров 42 0

По ее словам, Брюссель своими действиями загнал себя в невыгодное положение.

Почему Европа перестала разговаривать с Россией

Решение прекратить все контакты с Россией из-за конфликта на Украине стало большой ошибкой Евросоюза. Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар на Анталийском дипломатическом форуме.

«Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией», — сказала глава государства.

По ее словам, в то время как Вашингтон ведет переговоры с Москвой напрямую, Брюссель вынужден просить об участии. Она подчеркнула, что Евросоюз лишился возможности влиять на дипломатический процесс из-за отсутствия диалога с Россией.

Пирц-Мусар также выразила сомнение, что США будет отстаивать европейские интересы в переговорах по украинскому урегулированию. Президент добавила, что Брюссель загнал себя в невыгодное положение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз решил отложить выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов долларов. Этот вопрос Брюссель планирует рассмотреть уже во второй половине этого года.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

