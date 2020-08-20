День Пимены-Марины: что можно и нельзя делать 20 августа

Православная церковь 20 августа чтит память преподобного Пимена Многоболезненного, а также мученика Марину. В народе же этот день превратился в праздник Пимены-Марины, когда принято было помогать больным и сиротам, а еще его называли «бабий день».

Преподобный Пимен жил на рубеже XI–XII веков. Он родился и рос очень больным и долго упрашивал родителей отнести его в Киево-Печерскую лавру. Когда отец с матерью наконец привезли его туда и стали молить Бога об исцелении, сам страдалец попросил Господа продлить его болезнь, считая ее важным испытанием. Пимен постригся в монахи и 20 лет прожил в монастыре, несмотря на тяжелый недуг, а за три дня до смерти, как предсказал ему однажды ангел, полностью выздоровел. Тогда он пришел в церковь, чтобы проститься с братией, и причаститься Святых Таин, а затем показал, где его похоронить, и сам отнес к месту погребения приготовленный заранее гроб, после чего скончался.

Святой мученик Марин жил в Палестинской Кесарии. Вдохновленный любовью к Иисусу Христу, во время одного из языческих праздников он разрушил жертвенник, растоптал ногами принесенные идолам дары и во всеуслышание объявил себя христианином. За это он был арестован, подвергся жестоким истязаниям, а затем был обезглавлен.

Что нужно делать 20 августа

В день Пимены-Марины — в память о преподобном Пимене Многоболезненном — обязательно нужно оказать какую-либо посильную помощь обездоленным. Еще в давние времена женщины с самого утра пекли пироги, а потом относили их в сиротские приюты. Считалось, что добрые дела в этот день принесут благополучие и в собственную семью.

Еще в этот августовский день принято было провожать аистов, которые уже собираются в стаи, чтобы отправиться на зиму в теплые края. К аистам на Руси всегда относились очень трепетно, ведь еще у древних славян это была птица-тотем, символизирующая семейное благополучие, домашний уют и любовь к родному дому и краю. Считалось, что если обидеть аиста, разорить гнездо или не дай бог убить, дом виновника сгорит. Европейская же легенда гласит, что именно аисты приносят семье младенца. Поэтому, чтобы принести в дом счастье, 20 августа можно соорудить на своей крыше или рядом на столбе гнездо для аиста собственными руками, чтобы следующей весной молодняк вернулся в новое жилище. Однако стоит помнить, что расстояние от одного гнезда до другого должно быть не менее 300 метров, поэтому если у ваших соседей уже поселилась семья аистов, ваши усилия будет тщетными.

Женщинам 20 августа рекомендуется устроить посиделки с подружками, как это делали наши предки. На таких сборищах принято было угощаться пирогами с малиной и яичницей — считалось, что съеденный в этот день желток, символизирующий способность к продолжению рода.

Чего нельзя делать 20 августа

Категорически нельзя в этот день проявлять агрессию в отношении аистов — пугать их, кричать или кидать камни, иначе птицы «отомстят» и вместо счастья принесут в дом болезни и беды.

Не рекомендуется принимать скоропалительные решения — лучше отложить проблему на завтра или, если дело не ждет, по крайней мере сесть и хорошенько все обдумать.

Женщинам в этот день нельзя выполнять тяжелую работу, особенно в поле.

Сны, увиденные в ночь на 20 августа, стоит хорошенько запомнить — в них может содержаться ответ на давно мучащий вас вопрос или решение давней проблемы.

Приметы на 20 августа

Если аист настойчиво кружится над домом — следует ждать скорого прибавления в семье.

Eϲлu девушка увидит идущего по полю аиста, не за горами свадьба.

Если аист ϲuдuт на крыше u нe дʙuгɑетϲя, домочадцам грозит страшная беда или тяжелая болезнь.

Паук бросает паутину и прячется в укрытие — к плохой погоде

Именины 20 августа у Алексея, Антона, Никанора, Ивана, Василия, Митрофана, Пимена, Михаила, Афанасия, Дмитрия, Петра и Александра.

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