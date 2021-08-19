Какая вы песня в караоке исходя из знака зодиака

Созвучную своим тонким струнам душу можно с успехом синхронизировать в караоке в компании веселых подруг, уверены астрологи. Шутливый гороскоп от cosmo.ru предлагает выбрать песню по знаку зодиака и спеть ее отдельно, без мужчин, ведь речь пойдет как раз о них, любимых.

Козерог — «Бухгалтер», Комбинация

Практичные и любящие все материальное девушки-Козерожки руководствуются по жизни принципом: довольствуйся малым, но простым и надежным. Не стоит обманываться: слова «бухгалтер» и «мало» практически взаимоисключаемы. «Не иностранец и не сын миллионера, бухгалтер он простой…», — поется в песне. Пытаться скрыть доходы любимого не получится, особенно если все и так понимают, что он не выпускает деньги из рук и в принципе трудно удержаться от соблазна наживы. Но, с другой стороны, вроде честно зарабатывает деньги, не депутат же!

Водолей — «Прованс», Елка

Строчки песни сообщают нам, что, в отличие от скучных обывателей с глупыми мечтами, у Водолея они «видимо немного круче, и все наши тоскливые правила видала там, куда дурная собака хвост не сунет, а потому «гордая юная девица улетает далеко-далеко». При этом не забыв в полете думать о недосягаемом пилоте. За такими заоблачными определениями и видна загадочная сущность жизненной философии Водолея. Однако сквозь десять строчек проглядывается свет в конце запутанного тоннеля, говорящее о гурманстве знака: красное вино Бордо.

Рыбы — «Цвет настроения синий», Филипп Киркоров

Идеальная песня милых Рыб сразу выдает их характер и настроение: они синего цвета. Это не в бровь, а в глаз: Рыбки часто представляются другим какими-то особенными, загадочными. Ассоциации в песне тоже соответствующие: это и непостижимые океанские глубины, и про звездную болезнь Рыб — чувствовать себя всегда и везде богиней. Есть толстый намек про бутылочную страсть: в руках Мартини. Тонкая натура Рыбки заставляет ее бежать «от нелепой суеты», причем с приходом темноты от сдержанной обычно девушки не остается «ни капли стеснения».

Овен — «Кабриолет», Любовь Успенская

Идя по жизни, Овен не гнушается шантаж и угроз. Хотя, расшифровывая песню, не стоит думать, что вся угроза гиперактивной девушки-Овен лишь в том, что она уедет куда-нибудь. Просто она сразу голову откусит, как самка богомолов, делов-то. Чтобы не попасться ей на ужин, не разочаровывайте ее, будьте «рыцарем без страха и упрека», чтобы она ни в коем случае не сказала: «Скучно мне с тобой и одиноко…». Воспринимайте это как руководство к действию.

Телец — «Ах, какая женщина», Фристайл

Песня стала популярной в эпоху прокуренных посиделок на маленькой кухне и вишневых «девяток». Но Тельцы руководствуются известным «лучшее — враг хорошего», а потому ничего менять не намерены. Аховой женщиной они всегда хотели быть и ею и останутся. Хотя Тельцы вроде бы и так знают, что они самые лучшие в мире женщины, но почему-то постоянно требуют подтверждения этому. Это и есть ключик к ее сердцу, только делать это надо по всем правилам: стой в коленях, лобызай, посылай за столик корзину цветами и бриллиантами, но все равно проводить она себя не позволит. Не для тебя, недостойный, расцветут сады ее чувств!

Близнецы — «18 мне уже», Руки вверх

«Забирай меня скорей, увози за сто морей, потому что мне....., я так больше не могу», — подобное запросто споют вам Близнецы в ответ на вопрос «Как дела?». Но вслух этого не озвучат, и партнер не услышит откровенные слова про «забирай и целуй». Близнецы не скажут, а сразу приступят к действиям: и на шею сядут, и нагайкой взмахнут, и поскачет воздыхатель не только за сто морей, а на край света. И только там его поцелуют. Везде. Возможно.

Рак — «О боже, какой мужчина!», Натали

Барышня-Рак не устроит вам неожиданных сюрпризов: она точно знает, чего хочет и сообщит об этом всем. Полным списком. Чтобы не попасть впросак, заучите оригинальный текст этой песни. Так вы узнаете, что она мечтает не только о сыне и дочке, и точка, а еще и о мужчине типа «Джонни Депп и Брэд Питт в одном флаконе». Так что, если вы не вписываетесь в рамки «О, Боже, какой мужчина!» — валите мимо. И не артачьтесь.

Лев — «Угонщица», Ирина Аллегрова

На самом деле, ничего криминального в том, чтобы присвоить себе чужое, Львица не видит. С ней надо быть порасторопнее, потому что! Кто первый — тому и достанется царственная особа. Помните, любимого сравнивали с машиной и угоняли как чужую девятку, клятвенно обещая не возвращать бывшей владелице. Зная характер Львицы, сомневаться в этом не приходится.

Дева — «К черту любовь!», Светлана Лобода

Неожиданно, но обнадеживающе! Оказывается, ничто человеческое, Девам не чуждо: они, как и все нормальные люди, могут влюбляться, ревновать и даже становиться зависимой от этих чувств, позволяя им управлять своей жизнью. Но она прячет их глубоко внутри. А наружу вырывается внезапное прозревшее решение: к черту любовь! А шокирующе откровенное «раздевайся, ложись, раз пришел», лишь подтверждает практичность Девы: с паршивой овцы — хоть шерсти клок.

Весы — «Шальная императрица», Ирина Аллегрова

В каждом гороскопе пишут про двойственность натуры Весов: что они не способны сделать выбор, а потому страдают всю жизнь. На самом деле, они всего лишь делают вид, что не определиться, все с одной целью: чтобы их пожалели и тут же побежали за вкусненьким. А пока все суетятся, Весы — раз! — и захапают и трон императорский, и офицера с небесно-морскими глазами. Ну не нельзя же отказывать себе, в самом деле!

Скорпион — «Тропикана женщина», Валерий Меладзе

Лучше и точнее Скорпиона охарактеризуют тексты группы «Ленинград», но тогда без цензуры не обойтись. Поэтому Меладзе и никто другой! Не прибегая к острому словцу, мы узнали, что для мужчины Скорпионша это «тропикана-женщина», которая «горяча и бешена», и что он намерен ее убить, но не может, потому что это и есть его самая настоящая любовь. Но слов не хватает, и он просто кричит в ответ от боли вонзающей в него жало безжалостной Скорпионши.

Стрелец — «Дольче габбана», Верка Сердючка

В отличие от остальных знаков зодиака, которые идут в караоке, чтобы вывернуть свою душу наружу, только Стрелец приходит как следует повеселиться. По крайней мере, так следует из его слов. На самом деле «Я иду такая вся» — и есть кредо по жизни. Они настолько самоироничны, что поставить себя в один ряд с Веркой Сердючкой — на раз плюнуть! И никто не посмеет сомневаться в их исключительности.

Ранее 5-tv.ru писал, в кого влюбляются разные знаки зодиака.