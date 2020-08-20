Матч «Зенит» — «ЦСКА» посетило рекордное с начала пандемии число болельщиков

Эфирная новость 24

В честь петербургской команды было решено переименовать станцию метро.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

«Зенит» снова в лидерах. В матче третьего тура Тинкофф Российской Премьер-Лиги футбольная команда из Петербурга обыграла ЦСКА. Счет 2:1.

И это уже третья победа «сине-бело-голубых» в новом сезоне. Немалую роль сыграла поддержка болельщиков. Организаторы матча уже подсчитали, игру посетило рекордное с начала пандемии количество фанатов — более 28 тысяч человек. Они и создавали особый настрой.

Заслуги петербургского футбольного клуба особо отметили власти города. Станция метро «Новокрестовская» официально сменила название на «Зенит».

Сегодня сотрудники подземки начнут менять схемы метро. Сам же вестибюль оформят в сине-бело-голубых тонах, а витрины на перроне украсят львами. Сейчас станция еще на ремонте. Когда она откроется, пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Зенит» обыграл ЦСКА в матче третьего тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги.

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