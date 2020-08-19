«Зенит» обыграл ЦСКА в матче третьего тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги

«Зенит» одержал победу в матче третьего тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) 2020/2021, в котором встретился с московской командой ЦСКА на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. «Сине-бело-голубые» обыграли армейцев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл «Зенит». На 19-й минуте гол в ворота ЦСКА забил иранский нападающий Сердар Азмун. Футболист получил передачу от Артема Дзюбы, переигравшего в воздухе защитника армейцев Кирилла Набабкина, и виртуозно запустил мяч в верхний угол ворот.

Тем не менее уже на 26-й минуте армейцы сумели отыграться. Хорватский нападающий Никола Влашич «вколотил» мяч с расстояния 22 метров в дальний угол ворот соперника из центра штрафной.

Во втором тайме «Зенит» снова перехватил инициативу и на 70-й минуте вновь отличился Сердар Азмун, забивший гол с подачи защитника Вячеслава Караваева. В итоге матч закончился победой петербургского клуба.

Таким образом «Зенит» одержал третью победу подряд в новом сезоне и в данный момент занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. ЦСКА находится на пятой строчке, имея в активе шесть очков.

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