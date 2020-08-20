Плавучие университеты набирают популярность в России — видео

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Студенты, участвующие в научных экспедициях, получают знания и ведут исследовательскую деятельность.

Фото, видео: 5-tv.ru

Уникальным событием в России стало появление так называемых плавучих университетов. Студенты вместе с преподавателями отправляются в экспедиции на настоящих научных судах. При этом выполняют не условные задания из учебника, а изучают реальные научные проблемы. Главный принцип плавучих университетов — обучение через исследование.

«Мы стремимся сделать экспедицию максимально эффективной, сразу приучать студентов к тому, что морские экспедиции особенно дорогое удовольствие. И поэтому все силы направлены на максимальное использование судового времени», — рассказал Григорий Ахманов, руководитель экспедиции «Плавучий университет МГУ»

На сегодняшний день проект активно развивается в Арктике и на Байкале. Несколько плавучих университетов существуют на Волге и в Каспийском море. В планах развитие создание и развитие плавучих университетов на юге страны и на Дальнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор выдал рекомендации по организации обучения в колледжах.

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