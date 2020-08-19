Роспотребнадзор выдал рекомендации по организации обучения в колледжах

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации обучения в российских колледжах, передает ТАСС. В условиях пандемии коронавируса ведомство посоветовало учебным заведениям «максимально» перевести занятия заочных и вечерних групп в онлайн-формат.

Специалисты ведомства также рекомендовали колледжам и техникумам отказаться от проведения массовых мероприятий среди обучающихся во избежание новых случаях инфицирования.

Еще одна профилактическая мера коснулась иностранных студентов колледжей. По инициативе Роспотребнадзора, их разрешат допускать к учебе лишь после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в Россию и сдачи теста ПЦР (Полимеразная цепная реакция — Прим.ред.) на наличие в крови COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора оценили популяционную защитную реакцию организма среди россиян и назвали долю граждан из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу.