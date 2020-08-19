Роспотребнадзор выдал рекомендации по организации обучения в колледжах

|
Валентин Черников
62

Ведомство призвало учебные заведения перевести занятия заочных и вечерних групп в дистанционный формат.

Фото, видео: ТАСС / Christoph Schmidt, FRIEDEMANN VOGEL, МOHAMED MESSARA; www.globallookpress.com / Bernhard Classen; Известия / Кристина Кормилицына

Тема:
Эпидемия коронавируса

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации обучения в российских колледжах, передает ТАСС. В условиях пандемии коронавируса ведомство посоветовало учебным заведениям «максимально» перевести занятия заочных и вечерних групп в онлайн-формат.

Специалисты ведомства также рекомендовали колледжам и техникумам отказаться от проведения массовых мероприятий среди обучающихся во избежание новых случаях инфицирования.

Еще одна профилактическая мера коснулась иностранных студентов колледжей. По инициативе Роспотребнадзора, их разрешат допускать к учебе лишь после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в Россию и сдачи теста ПЦР (Полимеразная цепная реакция — Прим.ред.) на наличие в крови COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора оценили популяционную защитную реакцию организма среди россиян и назвали долю граждан из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу.

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 авг
Ученые раскрыли ранее неизвестный механизм инфицирования коронавирусом
19 авг
«Поздравьте меня!» — Толкалина переболела коронавирусом
18 авг
В ВОЗ призвали больше не вводить режим ограничений из-за пандемии COVID-19
18 авг
В Минздраве РФ показали уникальные кадры производства вакцины от коронавируса
18 авг
Кальянные в России могут закрыть до конца года
18 авг
Названа доля россиян из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу
17 авг
Число заразившихся коронавирусом артистов Мариинского театра возросло
17 авг
Что делать, если коронавирус застал в путешествии?
17 авг
В правительстве РФ пообещали продлить стимулирующие выплаты медикам
16 авг
Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19

Читайте также

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
Видео: пять НЛО заметил космонавт в небе Южного полушария
15:10
Классные руководители получат дополнительные выплаты
14:59
Сергей Соседов рассказал, почему Легкоступова внезапно исчезла со сцены в 90-х
14:58
Теперь «Зенит»: в Петербурге официально переименовали станцию метро
14:47
«Как 20?! Так быстро?» — Ургант показал повзрослевшую дочь
14:43
Столкновение в небе: как Лариса Савицкая выжила при падении с высоты 5000 метров

Сейчас читают

«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок