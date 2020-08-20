Евгений Кафельников решил покинуть Россию

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников заявил о решении эмигрировать из страны. Об этом поклонникам олимпийский чемпион сообщил в Twitter.

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», — написал спортсмен.

Поклонники знаменитого теннисиста неоднозначно отнеслись к известию о планах покинуть Родину. Одни одобряли его решение, другие заверяли, что на чужбине он будет никому не нужен.

«Эх, Евгений… А побороться? А показать пример?» — писали неравнодушные фанаты.

Евгений Кафельников — теннисист, имеющий самое большое количество наград в России. Он первым стал победителем турнира Большого шлема в одиночном разряде в 1996 году, а также первой ракеткой мира в 1999 году. Уже год спустя он стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Завершил профессиональную карьеру в 2003 году. С 2009 года принимает участие в турнирах ветеранов тенниса. В 2019 году был включен в Зал теннисной славы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировал Евгений Кафельников на решение Марии Шараповой уйти из спорта.