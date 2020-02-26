«Заменить ее будет тяжело»: Кафельников о решении Шараповой уйти из спорта
По мнению самого титулованного теннисиста России, решение 32-летней спортсменки было логичным.
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Фото, видео: Instagram @mariasharapova, 5-tv.ru
Логичным назвал решение Марии Шараповой уйти из спорта ее коллега самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников. По его словам, рано или поздно это должно было случиться,
«Если она это сделала, значит она считала это нужным сделать», — отметил спортсмен в телефонном интервью 5-tv.ru.
Он также подчеркнул, что нельзя недооценивать вклад Шараповой в мировой теннис.
«Я уже не один раз говорил, что безусловно Шарапова была одним из флагманов мирового женского тенниса последних 15 лет, и, конечно, это потеря для женского тенниса большая. Заменить ее будет тяжело, но жизнь на этом не заканчивается. Посмотрим, как будет дальше», — добавил Евгений Кафельников.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru 32-летняя бывшая первая ракетка мира и победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в своей колонке в издании Vanity Fair. Она отметила, что теннис был для нее «горой», и теперь ей предстоит найти новую вершину для покорения.
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