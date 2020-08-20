Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую «валюту-убежище» для сбережений

Аналитики американского банковского холдинга Morgan Stanley назвали доллар лучшей «валютой-убежищем» для сохранения сбережений в период кризиса, сообщает CNBC. Специалисты финансового конгломерата отмечают, что одна из основных резервных валют мира выглядит привлекательней японской йены и швейцарского франка.

18 августа доллар упал до 27-месячного минимума по отношению к корзине других мировых валют. Несмотря на это, по мнению экономистов, низкие ставки в США создают определенную выгоду для инвесторов.

Согласно подобной стратегии, ради получения процентной разницы проводятся займы в валюте с низкой доходностью для последующих вложений в высокодоходные активы. При этом, в период неопределенности инвесторы могут распродать последние и вернуть заемную валюту, что приведет к ее укреплению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва».