Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли

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Алина Потёмкина
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Блогер был экстренно госпитализирован, сейчас он находится в реанимации.

Фото, видео: Instagram @navalny

Кадры, на которых Алексей Навальный кричит от боли на борту самолета, опубликовал в Instagram мужчина, летевший с блогером одним рейсом. На кадрах видно, как по салону бегут медики. В ролике слышны душераздирающие крики Навального, которому стало плохо во время полета.

Также пользователь сети опубликовал фото блогера в «Венской кофейне» в аэропорту, где он пил чай накануне полета. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, у мужчины диагностировали отравление.

Самолет, летевший из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске, Навального экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в каком состоянии находится Алексей Навальный после экстренной госпитализации.

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