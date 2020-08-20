Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
Блогер был экстренно госпитализирован, сейчас он находится в реанимации.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Фото, видео: Instagram @navalny
Кадры, на которых Алексей Навальный кричит от боли на борту самолета, опубликовал в Instagram мужчина, летевший с блогером одним рейсом. На кадрах видно, как по салону бегут медики. В ролике слышны душераздирающие крики Навального, которому стало плохо во время полета.
Также пользователь сети опубликовал фото блогера в «Венской кофейне» в аэропорту, где он пил чай накануне полета. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, у мужчины диагностировали отравление.
Самолет, летевший из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске, Навального экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, в каком состоянии находится Алексей Навальный после экстренной госпитализации.
Читайте также
82%
-0.19 87.40
0.06
Нашли ошибку?