Собчак так тщательно собиралась на премьеру мужа, что «забыла» бюстгальтер
Ведущая призналась, что вокруг ее супруга всегда вьется куча молодых и красивых актрис.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак показала подписчикам в Instagram, в каком виде собирается на премьеру сериала, режиссером которого выступил ее муж Константин Богомолов. Ведущая в шутливой форме рассказала о подготовке к таким торжествам и раскрыла, как выдерживает конкуренцию с многочисленными актрисами в окружении своего мужа.
«На премьеру к Константину Юрьевичу всегда одеваюсь тщательно, опрятно. Звание „жены худрука“ тревожно. Кругом молодые и очень красивые актрисы. Приходится брать послушным характером и умением жарить котлеты!» — написала Собчак.
Пост она сопроводила фото, на котором стоит в полной экипировке. У ведущей красиво уложены волосы, сделан легкий макияж. На ней платье телесного цвета, плотно облегающее грудь знаменитости. Примечательно, что при таком тщательном подборе гардероба ведущая «забыла» надеть бюстгальтер.
Это не осталось без внимания ее подписчиков. Поклонники нашли ее шутку занятной, а образ — сногсшибательным.
«Ксения Анатольевна, как всегда, вызывающе»
«Послушный характер у Ксении! Лучшая шутка сезона!»
«Умение жарить, Ксения, у вас всегда было»
«Рецепт котлет для худрука, плиз…» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак по-простому призналась Богомолову в любви.
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