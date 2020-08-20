«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны
Презентация прототипа оружия пройдет в рамках форума «Армия-2020» в конце августа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; Twitter @888VICTO888, @879mgsa, @AKVANAFFT, @beliberda38, @MihailKitaycev, @
Крупнейший российский производитель оружия «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета РПК-16 для Министерства обороны РФ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.
Глава предприятия отметил, что специалисты военного ведомства в ходе войсковой эксплуатации опытной партии оружия уточнили свои требования к нему.
«И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой легкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа», — сказал Дмитрий Тарасов.
Гендиректор концерна «Калашников» добавил, что прототип оружия будет представлен на форуме «Армия-2020», который состоится с 23 по 29 августа.
РПК-16 — российский ручной пулемет калибра 5,45 на 39 миллиметров. Оружие разрабатывается в качестве потенциальной замены аналогу РПК-74.
Стрельбу из пулемета можно вести при помощи двух источников патронов — штатного магазина АК-74/РПК-74 и специально созданного источника питания барабанного типа. При этом, скорострельность РПК-16 составляет 700 выстрелов в минуту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Калашников» анонсировал «умное ружье» с Bluetooth.
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