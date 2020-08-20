Видео: Прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти
Белорусская оппозиция создала собственный Координационный совет.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Telegram @prokuraturabelarus
Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк сделал официальное заявление об открытии уголовного дела по факту создания 18 августа Координационного совета оппозиции. Это расценивается, как попытка захвата власти в стране, сообщил он на обнародованном в сети видео.
«Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти и причинения вреда национальной безопасности республики Белоруссия», — заявил Конюк.
Конюк указал, что Координационный совет представляет из себя политический орган, контролирующий процесс передачи власти от действующего главы государства.
«Его деятельность является неконституционной», — безапелляционно подчеркнул генпрокурор.
Он указал на то, что поступок оппозиции нарушает статью 361 Уголовного кодекса Белоруссии и противоречит закону страны. Всем участникам совета может грозить до пяти лет колонии.
Конюк отметил, что незаконность действий понимают и сами оппозиционеры. Он счел, что именно поэтому ряд участников Координационного совета предпочел покинуть его ряды. С этим совершенно не согласны члены президиума совета, пишет РИА Новости.
«Совет создан для урегулирования конфликта между людьми и властью, а не для разжигания», — заявил один из них, Сергей Дылевский.
Ранее 5-tv.ru писал о готовности КС Белоруссии к контактам с Россией.
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