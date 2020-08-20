Лидеры белорусской оппозиции готовы к контактам с РФ
В президиум Координационного совета оппозиции Белоруссии вошел уволенный Министерством культуры из Купаловского театра Минска Павел Латушко.
Фото: ТАСС / Федосенко Наталия
Координационный совет (КС) белорусской оппозиции заявил о готовности активно общаться по разным вопросам с Россией, пишет РИА Новости.
«Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме», — подтвердил 20 августа член президиума КС Павел Латушко.
КС считает российских партнеров стратегически важными для белорусов, сообщил прессе Латушко. До недавнего времени он был директором театра имени Янки Купалы в Минске, но за участие в протестах был уволен национальным Министерством культуры. Но угроз он не боится.
«Не планирую покидать страну», — обозначил он свою позицию.
Другие члены президиума КС оппозиции также ранее говорили о необходимости сохранения российско-белорусских отношений на прежнем уровне.
Ранее 5-tv.ru писал, что труппа театра в Минске потребовала отставки министра культуры Белоруссии после увольнения Латушко.
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