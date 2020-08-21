Из каких трех российских городов возобновили международные перелеты?

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Софья Зуева
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Авиасообщение с зарубежными странами было приостановлено в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.

Из каких трех российских городов возобновили международные перелеты?

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

Еще три российских города восстановят авиасообщение с некоторыми зарубежными странами, сообщает Росавиация. Международные рейсы разрешены с 20 августа.

«В соответствии с решением Правительства Российской Федерации в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск», — говорится в сообщении ведомства.

Запреты, связанные с пандемией, снимают постепенно. Так, с 1 августа можно вылететь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в такие страны как Великобритания, Турция и Танзания. С 15 августа разрешены полеты в Швейцарию.

Все прибывшие из-за рубежа обязаны в трехдневный срок пройти исследование на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о старте международных рейсов в Турцию.

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