Первые российские самолеты отправились в Турцию — видео
Международные рейсы стартовали из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Фото, видео: EPA / TOLGA BOZOGLU, 5-tv.ru
Тысячи россиян сегодня отправятся на отдых в Турцию. Российские авиаперевозчики возобновили рейсы на турецкие курорты. Как сообщили в Росавиации, программу международных полетов расширили.
Авиакомпании будут доставлять наших туристов в Даламан, Бодрум и Анталью. Несколько лайнеров этой ночью уже вылетели в Турцию из аэропортов Москвы и Петербурга. Ко взлету приготовился борт в Ростове-на-Дону.
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