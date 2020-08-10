Тысячи россиян сегодня отправятся на отдых в Турцию. Российские авиаперевозчики возобновили рейсы на турецкие курорты. Как сообщили в Росавиации, программу международных полетов расширили.

Авиакомпании будут доставлять наших туристов в Даламан, Бодрум и Анталью. Несколько лайнеров этой ночью уже вылетели в Турцию из аэропортов Москвы и Петербурга. Ко взлету приготовился борт в Ростове-на-Дону.

Всего с начала периода возобновления международного авиасообщения российские, а также иностранные государства выполнили 128 рейсов. Полеты выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул.