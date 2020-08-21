Эксперты оценили идею отмены транспортного налога в РФ — видео
Большинство специалистов уверены, что подобная инициатива может привести к росту цен.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога. Авторы считают, что его могут заменить акцизы на топливо, доходы от которого можно использовать для строительства и ремонта дорог. Многие эксперты считают, что это приведет к росту цен.
«Если раньше платили только автомобилисты, то теперь будут платить все. Потому что стоимость топлива так или иначе присутствует в себестоимости всех товаров. Все мы пользуемся услугами транспорта, даже если у нас нет автомобиля. И таким образом, этот налог ляжет на всех нас», — считает экономист Дмитрий Прокофьев.
«Наверное, топливо вырастет, но оно и так растет регулярно. Плюсы очевидные, становится прозрачнее налогоотчисление, то есть эксплуатируется автомбиль — платишь, не эксплуатируется — не платишь. Логично и понятно», — высказал мнение Денис Шубин, автоэксперт, учредитель клуба автомобилистов.
Ну, а для мотоциклистов депутаты собираются, как минимум в десять раз, увеличить штрафы за превышение нормы шума. Сейчас за это можно получить лишь предупреждение или штраф в 500 рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России придумали бороться с недобросовестными таксистами.
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