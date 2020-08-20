Как в России придумали бороться с недобросовестными таксистами — новая система
Эксперимент сначала проведут в Москве. Если он окажется удачным, то электронный контроль за работой водителей введут и в других регионах России.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
В России лишат лицензии таксистов с плохой репутацией. Распознавать их будет новая система электронного контроля. На портале госуслуг будет создан цифровой профиль каждого водителя такси.
Там же будет храниться вся история перевозчика. Включая нарушение правил, аварии, жалобы от пассажиров и даже несоблюдения режима труда и отдыха. Если претензий к водителю будет много — его лишат возможности выйти на линию. Получить заказ в обход системе не получится.
Агрегаторы будут обязаны передавать таксистам заявки только через этот портал. Первыми электронную систему испытают в столице. Запуск запланирован на конец года. Если опыт окажется положительным, электронный контроль за работой таксистов введут и в других регионах страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такси влетело в маршрутку на юго-востоке Москвы.
Читайте также
82%
-0.19 87.40
0.06
Нашли ошибку?