Как в России придумали бороться с недобросовестными таксистами — новая система

Эфирная новость 27

Эксперимент сначала проведут в Москве. Если он окажется удачным, то электронный контроль за работой водителей введут и в других регионах России.

Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

В России лишат лицензии таксистов с плохой репутацией. Распознавать их будет новая система электронного контроля. На портале госуслуг будет создан цифровой профиль каждого водителя такси.

Там же будет храниться вся история перевозчика. Включая нарушение правил, аварии, жалобы от пассажиров и даже несоблюдения режима труда и отдыха. Если претензий к водителю будет много — его лишат возможности выйти на линию. Получить заказ в обход системе не получится.

Агрегаторы будут обязаны передавать таксистам заявки только через этот портал. Первыми электронную систему испытают в столице. Запуск запланирован на конец года. Если опыт окажется положительным, электронный контроль за работой таксистов введут и в других регионах страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такси влетело в маршрутку на юго-востоке Москвы.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
Депутат Мосгордумы Шереметьев подозревается в мошенничестве на два миллиона рублей
7:52
Волк, миллионы и мина во дворе: новые подробности кровавой драмы в Подмосковье
7:45
Евгений Кафельников решил покинуть Россию
7:36
Как в России придумали бороться с недобросовестными таксистами — новая система
7:30
«Алексей в реанимации»: пресс-секретарь Навального о состоянии блогера
7:29
«Мама-красотка!» — Корчевников заинтриговал фанатов фото с женщиной и младенцем

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок