В России лишат лицензии таксистов с плохой репутацией. Распознавать их будет новая система электронного контроля. На портале госуслуг будет создан цифровой профиль каждого водителя такси.

Там же будет храниться вся история перевозчика. Включая нарушение правил, аварии, жалобы от пассажиров и даже несоблюдения режима труда и отдыха. Если претензий к водителю будет много — его лишат возможности выйти на линию. Получить заказ в обход системе не получится.

Агрегаторы будут обязаны передавать таксистам заявки только через этот портал. Первыми электронную систему испытают в столице. Запуск запланирован на конец года. Если опыт окажется положительным, электронный контроль за работой таксистов введут и в других регионах страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такси влетело в маршрутку на юго-востоке Москвы.