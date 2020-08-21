«Самая красивая Кардашьян» устроила фотосессию под взрывы фейерверков

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Софья Зуева
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Стройная модель выбрала для съемок вечернее морское побережье.

Фото, видео: Instagram @kendalljenner, @amberasaly

Кендалл Дженнер, которую в свое время назвали единственной красавицей среди всех представителей семейства Кардашьян, опубликовала серию снимков в Instagram.

Фотографии сделаны на морском побережье после заката солнца. На заднем фоне 24-летней модели, одетой в светлое бикини и брюки, взрываются фейерверки. Запись в микроблоге медиаперсона сопроводила видео. На нем видно, как красиво взрывается пиротехника за ее спиной. В каком городе проводились съемки, не уточняется.

Публикация собрала более семи миллионов лайков: стоит ли добавлять, что фотосет очень понравился подписчикам.

«Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как этот салют»

«Ты лучше любого фейерверка»

«Вы очаровательны», — написали фолловеры под публикацией.

Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер — сестра Ким, Кортни и Хлои Кардашьян по материнской линии. В семье она была единственной девушкой высокого роста со стройной фигурой, поэтому решение стать моделью родилось само собой. Впервые Кендалл вышла на подиум в 13 лет. Неоднократно становилась лицом глянцевых журналов. В 2017 году признана самой высокооплачиваемой моделью в мире — она заработала около 22 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Кендалл Дженнер пожелали ей заразиться короновирусной инфекцией.

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