«Самая красивая Кардашьян» устроила фотосессию под взрывы фейерверков
Стройная модель выбрала для съемок вечернее морское побережье.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Фото, видео: Instagram @kendalljenner, @amberasaly
Кендалл Дженнер, которую в свое время назвали единственной красавицей среди всех представителей семейства Кардашьян, опубликовала серию снимков в Instagram.
Фотографии сделаны на морском побережье после заката солнца. На заднем фоне 24-летней модели, одетой в светлое бикини и брюки, взрываются фейерверки. Запись в микроблоге медиаперсона сопроводила видео. На нем видно, как красиво взрывается пиротехника за ее спиной. В каком городе проводились съемки, не уточняется.
Публикация собрала более семи миллионов лайков: стоит ли добавлять, что фотосет очень понравился подписчикам.
«Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как этот салют»
«Ты лучше любого фейерверка»
«Вы очаровательны», — написали фолловеры под публикацией.
Кендалл Дженнер — сестра Ким, Кортни и Хлои Кардашьян по материнской линии. В семье она была единственной девушкой высокого роста со стройной фигурой, поэтому решение стать моделью родилось само собой. Впервые Кендалл вышла на подиум в 13 лет. Неоднократно становилась лицом глянцевых журналов. В 2017 году признана самой высокооплачиваемой моделью в мире — она заработала около 22 миллионов долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Кендалл Дженнер пожелали ей заразиться короновирусной инфекцией.
Читайте также
82%
0.53 87.43
0.03
Нашли ошибку?