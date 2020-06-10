Фанаты Кайли Дженнер пожелали ей заразиться коронавирусом

Кайли Дженнер, сводная сестра Ким Кардашьян, нарушила социальную дистанцию, за что была обругана подписчиками. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на Daily Mail.

Одна из подружек Кайли, Анастасия Караниколау, разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения. На снимке Кайли находится слишком близко к другим людям, пренебрегая дистанцией в полтора-два метра, которую рекомендуют соблюдать эпидемиологи.

Instagram @stassiebaby

Фанаты были разочарованы: под постом они писали гневные сообщения с пожеланиями Дженнер заразиться коронавирусом. Ее также назвали невежественной, поступок глупым, а компанию друзей — «кучкой придурков в смешных костюмах».

Недавно Кайли Дженнер попала в эпицентр другого скандала — журнал Forbes исключил ее из списка самых высокооплачиваемых знаменитостей, который она возглавляла. В процессе проверки документов оказалось, что косметический бренд 22-летней звезды стоит не 1,2 миллиарда долларов, а около 900 миллионов. До исключения из списка Кайли обгоняла известных миллиардеров вроде Марка Цукерберга, заработавшего свой первый миллиард долларов в 21 год.

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