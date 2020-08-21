Эксперты назвали возможные причины госпитализации Навального

Возможные причины резкого ухудшения здоровья Алексея Навального озвучили эксперты в комментарии «Известиям». Специалисты предположили, что причиной госпитализации могли стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением блогера.

Лабораторные исследования показали, что у Навального превышены показатели сахара в крови, а также уровень ацетона в моче. ЭКГ показала метаболические изменения в миокарде.

Эксперт по оказанию скорой медицинской помощи в интервью изданию отметил, что анамнез очень похож на дисрегулированный диабет. Кому, по мнению специалиста, могли спровоцировать как физические нагрузки, так и стресс или нервные переживания.

Еще один специалист по экстренной медицинской помощи, пожелавший скрыть свое имя, считает, что на отравление, о котором говорят в качестве основной причины госпитализации мужчины соратники Навального, произошедшее непохоже.

«Это может быть тромбоз магистральных сосудов головного мозга, который в течение нескольких минут может привести к тому, что человек впадет в кому. А в токсикологическом отделении Навальный оказался, так как там есть всё необходимое для оказания экстренной помощи», — заявил эксперт.

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев считает, что речь может идти о сахарном диабете первого типа, тем более, что предположительно, накануне Навальный мало ел и употреблял спиртное.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в тяжелом состоянии. Блогеру резко стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске, и Навального с дикими болями доставили в местную больницу. Там его подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию передвижения Навального до госпитализации.