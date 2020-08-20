Баня, вечеринки и алкоголь: Хронология передвижения Навального до госпитализации

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в тяжелом состоянии. Блогеру резко стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске, и Навального с дикими болями доставили в местную больницу. Там его подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Сейчас состояние мужчины стабилизировалось, однако точный диагноз пока неизвестен. Как рассказала пресс-секретаря Навального, он был госпитализирован с сильным отравлением. Вместе с тем неполные анализы по токсикологии показали наличие в его крови кофеина. Больше никаких посторонних веществ пока что найдено не было. РЕН ТВ восстановил полную хронологию передвижений известного блогера за неделю перед внезапной госпитализацией.

14 августа

В рамках рабочей поездки Навальный вместе с командой прилетел в Новосибирск. Блогер совмещал работу с увеселительными мероприятиями, посещая вечеринки, на которых расслаблялся при помощи горячительных напитков. Встреча с товарищами прошла в Park Inn by Radisson Novosibirsk.

15 августа

Блогер отправился отмечать день рождения одной из сотрудниц Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в местный бар Beerman в Double Tree by Hilton Hotel Novisibirsk.

16 августа

Компания вновь вернулась в Radisson, после чего попрощалась с Новосибирском.

17 августа

Команда направилась в Томск, где заселилась в отель Xander. Там Навальный также употреблял алкоголь.

18 августа

Блогер и его товарищи отдыхали в местном ресторане Xander Hotel, в котором вели себя так шумно, что в отеле сделали им замечание. Тогда они переместились в номера.

19 августа

В последний день пребывания в Томске Навальный вместе с Кирой Ярмыш, Ильей Пахомовым и двумя представителями его томского штаба провели около пяти часов в съемной квартире. Примерно в половину шестого Пахомов купил несколько бутылок с алкоголем в одном из алкомаркетов. Затем компания заказала суши из японского ресторана.

После трапезы с участием спиртных напитков они пошли в баню в селе Кафтанчиково. Некоторые источники утверждают, что там компания распивала домашний самогон, другие же настаивают, что весь алкоголь был покупной.

Лишь поздно вечером Навальный вернулся в отель, откуда утром выехал в аэропорт. Известно, что в ожидании посадки блогер выпил чай и уже на борту почувствовал себя плохо.

Сообщается, что он нерегулярно питался, из-за чего в последнее время мучился расстройством желудка. Возможно, привычка есть на ходу и привела к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция проверяет баню, в которой парился Навальный накануне госпитализации.