Баня, вечеринки и алкоголь: Хронология передвижения Навального до госпитализации
Точный диагноз блогера пока неясен, однако известно, что он вел не совсем здоровый образ жизни.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @buzova86navalny
Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в тяжелом состоянии. Блогеру резко стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске, и Навального с дикими болями доставили в местную больницу. Там его подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Сейчас состояние мужчины стабилизировалось, однако точный диагноз пока неизвестен. Как рассказала пресс-секретаря Навального, он был госпитализирован с сильным отравлением. Вместе с тем неполные анализы по токсикологии показали наличие в его крови кофеина. Больше никаких посторонних веществ пока что найдено не было. РЕН ТВ восстановил полную хронологию передвижений известного блогера за неделю перед внезапной госпитализацией.
14 августа
В рамках рабочей поездки Навальный вместе с командой прилетел в Новосибирск. Блогер совмещал работу с увеселительными мероприятиями, посещая вечеринки, на которых расслаблялся при помощи горячительных напитков. Встреча с товарищами прошла в Park Inn by Radisson Novosibirsk.
15 августа
Блогер отправился отмечать день рождения одной из сотрудниц Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в местный бар Beerman в Double Tree by Hilton Hotel Novisibirsk.
16 августа
Компания вновь вернулась в Radisson, после чего попрощалась с Новосибирском.
17 августа
Команда направилась в Томск, где заселилась в отель Xander. Там Навальный также употреблял алкоголь.
18 августа
Блогер и его товарищи отдыхали в местном ресторане Xander Hotel, в котором вели себя так шумно, что в отеле сделали им замечание. Тогда они переместились в номера.
19 августа
В последний день пребывания в Томске Навальный вместе с Кирой Ярмыш, Ильей Пахомовым и двумя представителями его томского штаба провели около пяти часов в съемной квартире. Примерно в половину шестого Пахомов купил несколько бутылок с алкоголем в одном из алкомаркетов. Затем компания заказала суши из японского ресторана.
После трапезы с участием спиртных напитков они пошли в баню в селе Кафтанчиково. Некоторые источники утверждают, что там компания распивала домашний самогон, другие же настаивают, что весь алкоголь был покупной.
Лишь поздно вечером Навальный вернулся в отель, откуда утром выехал в аэропорт. Известно, что в ожидании посадки блогер выпил чай и уже на борту почувствовал себя плохо.
Сообщается, что он нерегулярно питался, из-за чего в последнее время мучился расстройством желудка. Возможно, привычка есть на ходу и привела к серьезным проблемам со здоровьем.
Ранее 5-tv.ru писал, что полиция проверяет баню, в которой парился Навальный накануне госпитализации.
Читайте также
64%
0.53 87.43
0.03
Нашли ошибку?