Те, кто решил путешествовать по России смогут вернуть часть денег на отдых. Сегодня стартует программа поддержки внутреннего туризма.

Чтобы получит право на выплату кешбэка, нужно до 28 августа зайти на сайт мирпутешествий. рф, выбрать предложение одного из туроператоров, и оплатить турпакет картой «Мир».

При этом в гостинице надо провести не менее четырех ночей, а в поезде не менее пяти дней. Тогда в зависимости от потраченной суммы вам вернут от пяти до 15 тысяч рублей.

Дополнительное правило для получения кешбэка — соблюдение сроков путешествий. В большинство регионов можно поехать в любое время до 20 декабря. А вот для наиболее востребованных направлений требования другие.

Компенсацию получат только те, кто отправится туда после 1 октября. К этим регионам относятся: Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Крым, Севастополь, Калининградская область.

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