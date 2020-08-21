«Анфиса лучше!» — Избранницу бывшего мужа Чеховой раскритиковали в сети
Звездная пара развелась в 2017 году. До этого момента никто из них не показывал своих половинок публике.
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Фото, видео: Instagram @guramibablishvili
Актер театра и кино Гурам Баблишвили не показывался на людях с другими женщинами после развода с Анфисой Чеховой. Накануне он опубликовал в социальных сетях совместные фотографии с темноволосой спутницей. По всей видимости, у актера новый роман, сообщает сайт KP.RU.
Снимки сделаны в Хакассии во время совместного отпуска. Пара, не стесняясь, обнимается и целуется на камеру, а значит, отношения между ними серьезные.
Новая избранница Баблишвили также пышногруда и длинноволоса, как Анфиса Чехова. На этом общие черты с экс-супругой у нее заканчиваются.
Подписчики раскритиковали выбор актера.
«Анфиса лучше, эта губы накачала»
«Ну да Анфиса даст 100 очков вперед, тут, видимо, мужчина не дотягивал»
«Уж простите… Совсем что-то низко скатились с выбором», — поделились своим мнением фолловеры.
Однако многие справедливо отметили, что артист вправе выбирать себе любую девушку, главное, чтобы он был счастлив. Все сравнения с бывшей, по их мнению, неуместны.
«Чего вы пристали к человеку? Зачем сравнивать, это не конкурс красоты, это его личное дело»
«Какая разница кто хуже, кто лучше, и как вообще можно сравнивать людей?» — отметили читатели блога Баблишвили.
Грузинский актер Гурам Баблишвили был женат на телеведущей Анфисе Чеховой с 2015 по 2017 год. Артисты познакомились в театре — оба играли в спектакле «Однажды знойной ночью», там и зародился их роман. Отношения долгое время не афишировали, но в 2012 году у них родился сын, и скрывать свою связь они перестали. Законно оформить семейные узы пара решилась лишь спустя три года. Еще через два года они расстались. Причина развода не оглашается.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анфиса Чехова раскрыла тайну о своих гонорарах.
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