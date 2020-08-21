Актер театра и кино Гурам Баблишвили не показывался на людях с другими женщинами после развода с Анфисой Чеховой. Накануне он опубликовал в социальных сетях совместные фотографии с темноволосой спутницей. По всей видимости, у актера новый роман, сообщает сайт KP.RU.

Снимки сделаны в Хакассии во время совместного отпуска. Пара, не стесняясь, обнимается и целуется на камеру, а значит, отношения между ними серьезные.

Новая избранница Баблишвили также пышногруда и длинноволоса, как Анфиса Чехова. На этом общие черты с экс-супругой у нее заканчиваются.

Подписчики раскритиковали выбор актера.

«Анфиса лучше, эта губы накачала»

«Ну да Анфиса даст 100 очков вперед, тут, видимо, мужчина не дотягивал»

«Уж простите… Совсем что-то низко скатились с выбором», — поделились своим мнением фолловеры.

Instagram @guramibablishvili

Однако многие справедливо отметили, что артист вправе выбирать себе любую девушку, главное, чтобы он был счастлив. Все сравнения с бывшей, по их мнению, неуместны.

«Чего вы пристали к человеку? Зачем сравнивать, это не конкурс красоты, это его личное дело»

«Какая разница кто хуже, кто лучше, и как вообще можно сравнивать людей?» — отметили читатели блога Баблишвили.

Грузинский актер Гурам Баблишвили был женат на телеведущей Анфисе Чеховой с 2015 по 2017 год. Артисты познакомились в театре — оба играли в спектакле «Однажды знойной ночью», там и зародился их роман. Отношения долгое время не афишировали, но в 2012 году у них родился сын, и скрывать свою связь они перестали. Законно оформить семейные узы пара решилась лишь спустя три года. Еще через два года они расстались. Причина развода не оглашается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анфиса Чехова раскрыла тайну о своих гонорарах.